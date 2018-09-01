«العودة إلى المدارس».. حملة مرورية اتحادية لسلامة الطلبة

المصدر: محمد فودة ـــ دبي

أعلن مجلس المرور الاتحادي عن حملة موحدة على مستوى الدولة، تنطلق غداً، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، تحت شعار «العودة إلى المدارس»، تنظمها وزارة الداخلية بناءً على توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال رئيس مجلس المرور الاتحادي مساعد القائد العامة لشرطة دبي لشؤون العمليات، اللواء محمد سيف الزفين، على هامش اجتماع ضم مديري إدارات المرور على مستوى الدولة، إن جميع الإدارات اتخذت الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الحملة، التي تتناول شقين، أحدهما ميداني من خلال الانتشار في محيط المدارس بجميع مناطق الدولة، والآخر توعوي للآباء حول سبل نقل أبنائهم إلى المدارس بطريقة آمنة، سواء بسياراتهم أو بواسطة الحافلات المدرسية. وأشار الزفين إلى تسجيل مخالفات مرتبطة بسلوكيات سائقي حافلات مدرسية وسائقي مركبات خصوصية خلال العام الدراسي 2017، شملت 87 مخالفة لسائقي الحافلات المدرسية لعدم تشغيل إشارة «قف» عند إنزال وركوب الطلاب، موضحاً أن تلك المخالفة قيمتها 500 درهم وست نقاط مرورية على رخصة السائق.

كما سجلت الدوريات المرورية 473 مخالفة لسائقي مركبات لم يلتزموا بالوقوف عند رؤية إشارة «قف» من قبل الحافلات المدرسية، لافتاً إلى أن قيمة هذه المخالفة وفق قانون السير والمرور الاتحادي 1000 درهم و10 نقاط مرورية.

وأضاف أنه تم تسجيل 190 مخالفة مرورية لقيادة مركبة في المناطق السكنية وحول المؤسسات التعليمية والمستشفيات بطريقة يترتب عليها تعرض حياة الآخرين للخطر، وقيمتها 400 درهم وأربع نقاط مرورية، فيما سجلت 2635 مخالفة للسماح لطفل من سن الـ10 فما دون أو من يقل طوله عن 145 سم بالجلوس في المقاعد الأمامية للمركبات، وقيمة المخالفة 400 درهم، كما تم تسجيل 30 ألفاً و472 مخالفة لعدم إعطاء الأولوية للمشاة من الأماكن المخصصة للعبور، خصوصاً عند المدارس والمستشفيات، وقيمتها 500 درهم.

وأفاد الزفين بأن برنامج «كلنا شرطة» مطبق حالياً في كل إمارات الدولة، وعلى أفراد الجمهور الذين يرصدون هذه المخالفات أن يبلغوا عنها فوراً عبر البرنامج، وذلك لحماية الطلبة، خصوصاً في حال عدم استخدام إشارة «قف» من قبل سائقي حافلات المدارس أو السائقين الذين لا يحترمون هذه الإشارات.

ولفت إلى أنه تم أخيراً تدريب عدد من منتسبي الكشافة من طلبة المدارس على تنظيم حركة المرور أمام مدارسهم، جنباً إلى جنب رجال المرور، كما أن هناك تعاوناً مع المناطق التعليمية بضرورة الإشراف على دخول وخروج الطلاب من المدارس، لتوفير أكبر قدر من الحماية.

وأوضح الزفين أن الحوادث في محيط المدارس محدودة بشكل عام على مستوى الدولة، لكن تظل هناك مظاهر تضر بانسيابية الحركة المرورية أمام المدارس، وتمثل تهديداً لسلامة الطلبة، مثل الوقوف العشوائي لمركبات الآباء أو من ينوب عنهم في توصيل الطلبة، وإصرار البعض على إنزال أبنائهم أمام أبواب المدارس.

وناشد الآباء إيقاف مركباتهم في مكان آمن بعيداً عن بوابة المدرسة، ومرافقة الطفل إلى داخل المدرسة بأنفسهم، وذلك للحد من الزحام المروري، والتقليل من أي مخاطر تهدد حياتهم نتيجة نزولهم بمفردهم.

1000

درهم و10 نقاط مرورية قيمة مخالفة عدم الوقوف عند رؤية إشارة «قف».