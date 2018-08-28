امتحانات "الفرصة الأخيرة" تنطلق 3 سبتمبر المقبل الكترونياً

المصدر: أمين الجمال - دبي

اعتمدت وزارة التربية والتعليم جداول إمتحانات مؤجل الإعادة لطلبة الصفوف الرابع وحتي الثاني عشر في مدارس التعليم العام بمختلف مساراته، والتي تنطلق يوم الاثنين المقبل الثالث من سبتمبر المقبل، وستكون إلكترونية في جميع المواد.

وتعتبر هذه الامتحانات الفرصة الأخيرة للطلبة المتغيبين عن امتحاني المؤجل والإعادة للعام الدراسي الماضي (2018/2017).

وركزت إجراءات الاستعداد للامتحانات على التنسيق مع إدارة تقنية المعلومات لإعداد وتجهيز المدارس الجاهزة تقنياً، لتجنب أي أعطال مفاجئة خلال اداء الطلبة للامتحان مؤجل الإعادة.

وأوضح جدول الامتحانات المعتمد، والتي حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منها، أن الامتحانات سيتم تنفيذها على فترتين الاولى تبدأ 8:30 الى 10:00 والفترة الثانية وتبدأ 10:30 الى 12:00 ، إذ يستهل طلبة الثاني عشر المسار "العام" الامتحان في مادة اللغة العربية في الفترة الاولى، فيما يشتمل الفترة الثاني على امتحاني الاحياء والكيمياء، وفي يوم 4 منه يؤدي طلبة المسار ذاته الامتحان في مادة الرياضيات بالفترة الأولى، والدراسات الاجتماعية الفترة الثانية، في وقت يلتقي الطلبة مع امتحان اللغة الانجليزية في يوم 5 منه، ويختتمون سباق الامتحان يوم 6 منه بمادة الفيزياء في الفترة الأولى، والتربية الاسلامية في الفترة الثانية.

أما طلبة الثاني عشر المسار "المتقدم"، يستهلون الامتحانات يوم 3 سبتمبر بمادة اللغة العربية في الفترة الاولى، والاحياء في الفترة الثانية، ويلتقون في 4 منه مع الامتحان في مادة الرياضيات "الفترة الأولى، والدراسات الاجتماعية في "الفترة الثانية"، وفي 5 منه يؤدي الطلبة الامتحان في مادة اللغة الانجليزية الفترة الاولى، والكيمياء الفترة الثانية، يختتمون الامتحانات بمادة الفيزياء أولا يليها مادة التربية الاسلامية.

للإطلاع على جداول إمتحانات مؤجل الإعادة لطلبة الصفوف الرابع وحتي الثاني عشر في مدارس التعليم العام، يرجى الضغط على هذا الرابط.