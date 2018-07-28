9 طلاب مواطنين يشاركون في «القادة الشباب»

المصدر: إعداد: عمرو بيومي

يشارك تسعة طلاب من المدارس الثانوية في أبوظبي والعين من مبادرة «نجوم المستقبل الطبي» في برنامج «المعرفة لأكاديمية وارتون العالمية للقادة الشباب» في جامعة بنسلفانيا، التي تقام في الفترة من 21 يوليو حتى الرابع من أغسطس المقبل، وذلك بتنظيم من جمعية البيت متوحد ومجموعة «في بي إس» للرعاية الصحية، بالتعاون مع الاتحاد للطيران.

وتم اختيار الطلبة المشاركين من خلال «مسابقة خطة الأعمال» التي أطلقتها جمعية البيت متوحد و«في بي إس» للرعاية الصحية، حيث عرض الطلبة أفكاراً مبتكرة في مجال الأعمال التي يمكن أن تسهم في حل بعض احتياجات قطاع الصحة وتشكيل مستقبل قطاع الرعاية الصحية في الدولة.

ويوفر برنامج «المعرفة لأكاديمية وارتون العالمية للقادة الشباب» للطلبة فرصة للتعلم في واحدة من أفضل كليات إدارة الأعمال في العالم، كما سيتعلم الطلاب خلال البرنامج مبادئ ريادة الأعمال، وأبحاث السوق، والمحاسبة، والإعلان والتسويق، والإدارة، والخطابة.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية البيت متوحد، سيف علي القبيسي، أن الاستثمار في تطوير الخبرات والمعارف العلمية لشباب الوطن من الأهداف الرئيسة للجمعية، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يسهم في زيادة عدد الإماراتيين العاملين في مجال الرعاية الصحية.

من جانبه، أفاد رئيس مجلس إدارة مجموعة «في بي إس»، الدكتور شمشير فاياليل، بأن المجموعة طورت مع جمعية البيت متوحد «نجوم المستقبل الطبي»، وهو برنامج مفيد للغاية لتطوير التعليم لدى طلابنا المتفوقين.