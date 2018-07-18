مدارس خاصة في رأس الخيمة ترفض تسجيل طلبة مواطنين

المصدر: مصباح أمين ــ رأس الخيمة

أفاد ذوو طلبة مواطنين في رأس الخيمة بأن مدارس خاصة في الإمارة ترفض تسجيل أبنائهم للعام الدراسي المقبل، لرسوبهم في اختبار القبول، وعدم وجود شواغر في الفصول الدراسية، مشيرين إلى أنهم اضطروا إلى سحب أبنائهم من المدارس التي قيمتها وزارة التربية والتعليم ضمن المدارس «الضعيفة» و«الضعيفة جداً»، ولا يوجد لديهم أي خيارات لتسجيل أبنائهم في مدارس خاصة، بسبب انتهاء الدوام الإداري والتعليمي.

في المقابل، قال رئيس قسم الرقابة في منطقة رأس الخيمة التعليمية، نادر موسى المندوس، لـ«الإمارات اليوم»، إن المنطقة لديها صلاحيات لإلزام المدارس الخاصة بإضافة مقاعد جديدة في الفصل الدراسي لتسجيل واستقبال الطلبة المواطنين المنتقلين من المدارس الضعيفة والضعيفة جداً.

وكانت وزارة التربية والتعليم وجهت بمنع تسجيل الطلبة المواطنين في 47 مدرسة خاصة للعام الدراسي المقبل، لحصولها على تقييم «ضعيف» و«ضعيف جداً»، وأخطرت الوزارة ذوي الطلبة بضرورة إيقاف تسجيل أبنائهم في هذه المدارس، سواء ممن يرغبون في التسجيل بها للمرة الأولى أو الذين لديهم أبناء يدرسون بها فعلياً، وطالبتهم بالبحث عن مدارس أخرى لتسجيل أبنائهم فيها.

وتفصيلاً، أبلغت إدارات مدارس خاصة في رأس الخيمة ذوي طلبة مواطنين بعدم وجود شواغر في الفصول الدراسية للعام الدراسي المقبل، واعتذرت مدارس أخرى عن عدم قبول أبنائهم لرسوبهم في امتحان القبول، وحصولهم على درجات متدنية، إذ وضعت شرطاً بحصول الطالب على أكثر من 50% في امتحان القبول لتسجيله ضمن الطلبة المقيدين للعام الدراسي المقبل، الأمر الذي أربك ذوي الطلبة، نتيجة لعدم تمكنهم من تسجيل أبنائهم المنتقلين من المدارس «الضعيفة» و«الضعيفة جداً»، وإغلاق أبواب المدارس الخاصة لانتهاء الدوام الإداري.

وقال (س.ك)، والد طالب، إن مدرسة خاصة رفضت تسجيل ابنه، لرسوبه في امتحان القبول، وحصوله على درجة 30 من 100، متابعاً أنه بعد قرار وزارة التربية والتعليم بمنع تسجيل أو استمرار الطلبة المواطنين في المدارس «الضعيفة جداً»، وعدم تسجيل أي طلبة جدد في المدارس «الضعيفة»، قرر تسجيل ابنه في مدرسة خاصة تطبّق المنهاج البريطاني، لكنه لم يتوقع أن يكون المستوى الدراسي لابنه ضعيفاً جداً بتقييم مدرسته نفسه.

وأوضح أنه حاول البحث عن مدارس خاصة أخرى تقبل ابنه، مع ضمان تطوير أدائه من قبل أسرته خلال الإجازة الصيفية، إلا أن معظم المدارس اعتذرت عن عدم قبول أي طلبة، لعدم وجود شواغر في الفصول الدراسية، مشيراً إلى أن المدارس الخاصة أغلقت أبوابها دون تمكنه من تسجيل ابنه.

وأفاد (ع.ش)، والد طالب آخر، بأن مدارس خاصة رفضت قبول وتسجيل أي طالب قادم من مدارس «ضعيفة» و«ضعيفة جداً»، لعدم تأثر بقية الطلبة في الفصل الدراسي بمستوى الطلبة الضعفاء، متابعاً أن عدد المدارس الخاصة في رأس الخيمة لا يتجاوز 30 مدرسة، والوزارة قيمت ثماني مدارس منها ضمن الضعيف والضعيف جداً، وبقية المدارس الخاصة تعاني كثافة طلابية.

ورأى والد الطالب عيسى الطنيجي أن رسوب ابنه في امتحان القبول لا يعني أن مستواه الدراسي متدنٍ، لأن المنهج التعليمي بين هذه المدرسة ومدرسته السابقة التي حصلت على تقييم «ضعيف» مختلف، ولا يمكن للمدارس قياس مستوى الطلبة بناءً على المنهاج الدراسي الذي تطبقه.

وأوضح أنه حاول تسجيل ابنه في أكثر من مدرسة خاصة تطبق المنهاج الأميركي، إلا أنه لا يوجد مقعد شاغر، لافتاً إلى أن انتهاء دوام المدارس الخاصة سيحرم الطلبة المواطنين من التسجيل قبل بداية شهر سبتمبر المقبل.

من جهته، قال رئيس قسم الرقابة في منطقة رأس الخيمة التعليمية، نادر موسى المندوس، إن المنطقة تلقت ملاحظات من ذوي طلبة مواطنين عن رسوب أبنائهم في امتحان القبول في بعض المدارس الخاصة، ورفض تلك المدارس قبول تسجيلهم، نظراً لتدني مستواهم التعليمي.

وأوضح أن المنطقة ستعمل، وفقاً لصلاحياتها، مع بداية دوام الكادر الإداري، وافتتاح المدارس الخاصة في نهاية شهر أغسطس المقبل، على إلزام المدارس الخاصة بإضافة مقعدين أو ثلاثة مقاعد في كل فصل دراسي، وذلك حسب مساحة المكان، من أجل تسجيل الطلبة المواطنين في المدارس الخاصة التي تطبق مناهج الوزارة والأميركية والبريطانية.

باب «الحكومية» مفتوح

أفاد رئيس قسم الرقابة في منطقة رأس الخيمة التعليمية، نادر موسى المندوس، بأن الوزارة وجهت بفتح باب التسجيل في المدارس الخاصة مرة أخرى على مستوى الدولة، لضمان انتقال وتسجيل الطلبة المواطنين القادمين من المدارس الضعيفة، كما خصصت فريقاً يعمل طوال فترة الإجازة لمساعدة أسر الطلبة في البحث عن مدارس خاصة قريبة من مناطقهم السكنية لتسجيل أبنائهم، موضحاً أن باب التسجيل لايزال مفتوحاً في المدارس الحكومية.