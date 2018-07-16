استحداث قانون للمنح الدراسية لمواطني الشارقة

المصدر: سلامة الكتبي - الشارقة

قالت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، عبر برنامج «الخط المباشر» على إذاعة الشارقة، إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، وجه الهيئة ورئيس جامعة الشارقة، باستحداث قانون للمنح الدراسية يخص أولياء أمور الطلبة، ممن أنهوا المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية والخاصة من مواطني إمارة الشارقة.

وقال عميد الخدمات الأكاديمية المساندة في جامعة الشارقة، الدكتور حسين المهدي، عبر البرنامج، إن صاحب السمو حاكم الشارقة أنشأ في الجامعة ما يسمى بـ«المنتدى»، الذي سيتم افتتاحه في الفصل الدراسي المقبل، وسيمثل المنتدى مكاناً لتلاقي الجاليات فيه، ما يعكس مدى اهتمام سموه بالطلبة وأنشطتهم المساندة، فالجامعة تضم أكثر من 101 جنسية مختلفة، وتعتبر مكاناً ثقافياً للطالب، ما يدفعه إلى التعرف إلى المجتمعات المختلفة، ما يعطيه فرصة لتبادل الآراء والخبرات.

وأضاف أن جامعة الشارقة تركز على المهارات الشخصية للطالب، ولا يقتصر اهتمامنا على الجانب الأكاديمي، بل نعمل على إشراك الطلبة في البحث العلمي على مستوى عالٍ، مبيناً أن طلاب جامعة الشارقة، في كلية الفيزياء مثلاً، تمكنوا من المشاركة في مؤسسات عالمية مثل «ناسا»، حيث لدينا شراكات واتفاقيات مع جامعات مرموقة، كجامعة ميغيل ونورث كارولاينا في الولايات المتحدة الأميركية، وجامعة ملقة في إسبانيا.

من جانبها، أفادت مديرة إدارة القبول في جامعة الشارقة عائشة بوخاطر، بأن شروط وأسس دخول الطالب مختلفة ومتنوعة، وتعتمد على معايير عدة، أهمها معدل درجات الثانوية العامة، وتعطى الأولوية للمعدلات العالية في الاختصاصات، أما المعيار الثاني فهو مسار الشهادة ونوعها «أدبية أو علمية» حكومية أو خاصة، بالإضافة إلى حداثة الثانوية العامة كحد أعلى ثلاثة أعوام.

وأضافت: «تعتبر نسبة الطالب في الثانوية العامة مهمة لتحديد التخصص الذي سيدرسه في الجامعة»، موضحة أن البيانات المطلوبة في طلب الالتحاق سهلة وسلسة، ويحدد الرغبات من خلالها، ويقوم بتحميل المستندات الشخصية والأكاديمية، حتى إنه بإمكانه دفع رسوم فتح الملف أيضاً إلكترونياً. وأشارت إلى أن الجامعة تحتضن الطلبة المتميزين بناء على توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، حيث وجهنا سموه بإعطاء تخفيض في التسجيل يصل إلى 50% من رسوم التسجيل لهذه الفئة من الطلبة، تشجيعاً لهم على الاستمرار في مسيرة التفوق والتميز.