8000 درهم راتب تدريب الموظف المواطن في «الخاص»

أفاد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) بأن الحزمة الجديدة لدعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص، والتي جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تضمنت تخصيص دعم إضافي في برنامج دعم رواتب المواطنين، يمنح الموظفين الجدد من المواطنين الإماراتيين في السنة الأولى (التدريب أثناء العمل) راتباً شهرياً يصل إلى 8000 درهم لخريجي الجامعات، و 6500 درهم لحاملي شهادة الدبلوم، و 4000 درهم لحاملي شهادة الثانوية العامة.



كما تضمنت الحزمة زيادة في الراتب الشهري للموظفين الحاليين لمدة خمس سنوات، تتراوح ما بين 7000 درهم شهرياً للموظفين المواطنين من خريجي الجامعات، و6000 درهم لحملة الدبلوم، و5000 درهم لحملة الثانوية العامة من المواطنين الذين لا تزيد رواتبهم على 20 ألف درهم.



وكذلك تضمن القرار منح المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص علاوة أبناء قدرها 600 درهم عن كل ابن، على ألا يتجاوز الراتب الشهري الإجمالي 50.000 درهم، ويقدم الدعم بحد أقصى لأربعة أبناء، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.



كما تضمن القرار رفع قيمة الدعم المالي المؤقت لمن فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص، وتمديد مدة الاستفادة القصوى خلال 5 سنوات لتصل إلى 12 شهراً.



وشمل القرار أيضاً توسيع برنامج «نافس» لكوادر التمريض، ليشمل القطاع الطبي والصحي والصيدلاني بكافة تخصصاته ومستوياته، بهدف تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي في الدولة، وسيتم تحديد برامج الدراسة ومدتها بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية والمراكز التخصصية المعتمدة في الدولة.