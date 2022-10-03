7 فوائد لانضمام الموظف إلى «بنك المهارات»

أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن عضوية شبكة بنك المهارات الحكومية، الذي أطلقته الهيئة في عام 2018، تتيح للموظف التمتع بمعارف أو مهارات عالية في مجال محدد، بحيث يعمل على اكتساب الخبرات في هذا المجال باستمرار من خلال الممارسة العملية، والاستفادة من كل فرص التعلم والتطوير المتاحة.

وحدّدت الهيئة سبع فوائد رئيسة يمكن أن يكتسبها أعضاء شبكة بنك المهارات الحكومية، لتعود بالنفع على جهات عملهم، أهمها خلق بيئة عمل محفزة على اكتساب المعرفة ونشرها، وتحسين الذاكرة المؤسسية، وتوفير صورة عن مستوى معارف ومهارات الموظفين، وتقليص الوقت في البحث عن الخبير المناسب، والقدرة على تحديد متطلبات العمل واحتياجات المتعاملين بشكل أفضل، وترشيد النفقات والاستخدام الأمثل للموارد، وتفعيل الأنشطة المرتبطة بدمج وإشراك الكفاءات ضمن تخطيط التعاقب الوظيفي في الجهة.

وأوضحت أن الترشح لعضوية بنك المهارات، يتم عبر ثلاث طرق، الترشيح الذاتي، وترشيح الزملاء، وترشيح المسؤول المباشر.