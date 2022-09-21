112 وظيفة شاغرة بالدفاع المدني في دبي

أعلنت الإدارة العامة بالدفاع المدني بدبي عن مشاركتها في معرض رؤية الإمارات للوظائف بمركز دبي التجاري الذي أنطلق بتاريخ 20 و يمتد إلى 22 من سبتمبر بـطرح 112 شاغراً عسكرياً ومدنياً لامواطنين الإماراتيين تماشياً مع توجهات الدولة في ترسيخ سياسة التوطين.

وأجرت الإدارة اختبارات تقييم الكفاءات من قبل اخصائيين في مركز تقييم الكفاءات بمنصة حكومة دبي" مواهب المستقبل" وذلك للتعرف على إمكانات ومهارات المقبلين عن العمل كما أجرت مقابلات وظيفية للشواغر المتاحة، بهدف تمكين الشباب الإماراتي من تحقيق طموحاتهم المهنية .

و أكدت مدير إدارة الموارد البشرية نورة أحمد المطروشي أن الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي تهدف إلى استقطاب الكوادر الإماراتية من كلا الجنسين بالمجالين العسكري و المدني، ل مشيرة إلى أن مشاركة الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي في هذا المعرض تمثل رصة للالتقاء بأصحاب الكفاءات و التخصصات وأن التقديم على هذه الشواغر متاح عن طريق تطبيق ( وظائف دبي ) أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.dubaicareers.ae