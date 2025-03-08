اعتاد شخص من جنسية عربية جمع المال بطرق غير شرعية كوسيط في تزوير تأشيرات الدخول إلى دول أوروبية، وذاع صيته وانتشر بين أبناء جاليته خارج بلاده، فقصده أشخاص آخرون لمساعدتهم في الحصول على تأشيرات لأشقائهم وذويهم، والتقاهم فعلياً واتفق معهم على الحصول على 1000 يورو من كل واحد منهم مقابل استخراج تأشيرات لهم.

وحضر أربعة أشخاص من جنسيته ذاتها، والتقوه في دبي، وسلموه جوازات سفرهم والمبلغ المطلوب، فغاب خمسة أيام ثم سلّم كل واحد منهم الجواز وملصق تأشيرة منسوب صدورها إلى دولة إيطاليا.

وفي الموعد المحدد للسفر، اتجه المتهمون الأربعة إلى مطار دبي وقدموا جوازاتهم إلى موظف الطيران، لكنه اشتبه في التأشيرات وثبت من تقرير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أن بطاقات الدخول المنسوب صدورها إلى إيطاليا مزوّرة، فتم ضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح بتهمة الاشتراك في استعمال محررات مزورة، فيما قبض على المتهم الخامس لاحقاً، وحكم عليهم جميعاً بالحبس لمدة شهر والإبعاد عن الدولة، وطعن المتهمون على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت بتأييد الحكم الابتدائي.

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