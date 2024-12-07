بادر عامل آسيوي بضرب صديقه على رأسه بقطعة خشبية بسبب خلاف بسيط حول رقعة بلاستيكية، فأحدث به عاهة مستديمة، وأحيل للنيابة العامة بدبي ومنها لمحكمة الجنح التي عاقبته بالحبس ستة أشهر وإبعاده عن الدولة.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المجني عليه والمتهم يعملان بشركة مقاولات، وأثناء فترة الراحة حاول الأول الاسترخاء، وسحب قطعة بلاستيك وفرشها للنوم عليها إلا أن المتهم ادعى أنها تخصه، وسحبها من تحته، وبدأت مشادة كلامية بينهما ثم نقاش حاد.

وبادر المتهم بسحب قطعة خشبية من الأرض، وضرب المجني عليه في منتصف رأسه غير قاصد إحداث عاهة مستديمة به، لكن هذا ما حدث، إذ فقد المخ حمايته الطبيعية وقُدرت العاهة من قبل الطب الشرعي بنسبة 20%.

وأوضحت المحكمة أن الأدلة توافرت على صحة إسناد التهمة للمتهم وفق اعترافه في التحقيقات، وما شهد به المجني عليه، وثبت بتقرير إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي.

وخلال جلسة المحاكمة ذكر المتهم أنه لم يتعمد ضرب المجني عليه، لكنه كان يدافع عن نفسه، وأن الأخير هو الذي بدأ العراك وحضر إلى غرفته في وقت الراحة.