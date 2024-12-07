تغريم سائق دراجة تسبب في حادث مروري

غرّمت محكمة مرور دبي سائق دراجة نارية لم يلتزم بالحذر أثناء القيادة، ولم يترك مسافة بينه وبين المركبات الأمامية فاندفع بدراجته ليصطدم بسيارة مسبباً تلفيات بها.

ووجهت النيابة العامة للمتهم ارتكاب جريمة إتلاف مال الغير، ولفتت إلى أنه لم يراعِ ظروف الحال أثناء القيادة، ما أدى لوقوع حادث مركبة، حيث اندفعت دراجته واصطدمت بسيارة ما أدى لدفعها بقوة للأمام لتصطدم بأخرى متوقفة. واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بتسببه في الحادث، وأدانته الأدلة، وغرّمته المحكمة 1000 درهم مع إيقاف التنفيذ ثلاث سنوات.