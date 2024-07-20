«شركة تأجير دراجات» تطالب بـ 41 ألف درهم تعويضاً عن حادث      

طالبت شركة تأجير دراجات نارية بإلزام شركة تأمين بسداد مبلغ 41 ألفاً و519 درهماً قيمة أضرار تسببت فيها دراجة مملوكة للشركة الأولى ومؤمنة لدى الثانية.

وأفادت تفاصيل الدعوى المدنية بأن الشركة سددت المبلغ لشخص تضرر من حادث مروري تسببت فيها دراجة مملوكة لها، بناء على حكم قضائي ألزمها بذلك.

وأفادت في دعواها بأن الدراجة المتسببة مؤمنة لدى شركة التأمين المدعى عليها، ومن المفترض أن تلتزم الأخيرة بسداد المبلغ، وطالبتها بذلك بكل الطرق الودية، لكن محاولاتها فشلت. وبعد نظر الدعوى قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً لأن مقر الشركة المدعية في إمارة أخرى.