غرامة 15 ألف درهم ووقف الرخصة لسائق متسبب في حادث    

عاقبت محكمة السير في دبي عربياً يبلغ من العمر 28 عاماً بغرامة قدرها 15 ألف درهم لتسببه في حادث مروري نتيجة الإهمال وعدم الانتباه.

وأفادت وقائع الدعوى بأنه كان يقود سيارته في حالة غير طبيعية، وأثناء رجوعه إلى الخلف لم يأخذ بظروف الحال، أو يلتزم بالحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة، ما أدى إلى صدم سيارة أخرى، وإتلاف المركبتين.

وبسؤاله في محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة اعترف بالتهمة المسندة إليه، وهو الاعتراف الذي اطمأنت إليه المحكمة، واستندت إليه مع التقرير الفني لخبراء تخطيط الحوادث، وقضت بإدانته ومعاقبته بالغرامة، بالإضافة إلى وقف العمل برخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ الحكم.