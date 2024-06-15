عاقبت محكمة المرور في دبي شخصاً آسيوياً تسبب في إتلاف إشارة ضوئية حين اصطدم بها بمركبته، بغرامة 15 ألف درهم.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم كان تحت تأثير المشروبات الكحولية، وانحرف بسيارته بشكل مفاجئ إلى جهة اليسار، ما أدى إلى صدمه إشارة ضوئية متسبباً في إتلافها هي والمركبة التي كان يقودها.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة أول درجة التي نظرت القضية وانتهت إلى اطمئنانها إلى إدانة المتهم، مستندة إلى تقرير حوادث الطرق والرسم التخطيطي للحادث، فضلاً عن اعتراف المتهم بمحضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بقيادته المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية وتسببه في الحادث.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها تطمئن إلى اعتراف المتهم بارتكاب الجرائم المسندة إليه، وعاقبته بغرامة 15 ألف درهم، إضافة إلى وقف العمل برخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ الحكم.