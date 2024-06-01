برأت محكمة الجنح في دبي شخصاً عربياً من تهمة تسهيل تعاطي مؤثريْن عقليين لأنثى متهمة بالتعاطي، فيما أدين بتهم أخرى شملت التعاطي وحيازة مواد مخدرة.

وقال شاهد من الشرطة، إن معلومات وردت حول تعاطي المتهم مواد مخدرة، ومؤثرات عقلية، وحيازة كمية من مادتي «الكريستال» و«الحشيش» بقصد ترويجهما للمتعاطين بمقابل مادي، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وانتقلت مجموعة من أفراد المكافحة إلى مكانه وداهمت سيارته.

وبتفتيشه ذاتياً لم يعثر على شيء، لكن بتفتيش مركبته عُثر على مجموعة متنوعة من المواد المخدرة، شملت «الحشيش» و«الكريستال»، إضافة إلى عقاقير أخرى، فضلاً عن مبلغ 500 درهم يرجح أنها ريع بيع المخدرات.

وأضاف أن المتهم اعترف بأن المخدرات المضبوطة بحوزته ملكه، ويحوزها بقصد التعاطي وليس الاتجار، وأنه يحصل عليها من مروجين آسيويين يتركونها له في مكان ويرسلون إليه خريطة على تطبيق تحديد المواقع، فيتسلمها دون مقابلتهم ويحول لهم النقود.

وأشار الشاهد إلى ضبط امرأة معه في السيارة وشخصين آخرين، بدوا في حالة غير طبيعية، واعترفت المرأة بأنها حصلت على المخدرات من المتهم.

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