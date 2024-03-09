أروقة المحاكم

لم يلتزم عامل نظافة في مطار دبي الدولي بواجبات عمله، حين عثر على سماعة لاسلكية هاتفية تقدّر قيمتها بنحو 850 درهماً، نسيها صاحبها، حيث استولى عليها، مورّطاً نفسه في جريمة الاستيلاء على مال ضائع، فتم ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنح التي استعملت الرأفة معه، وعاقبته بغرامة 2000 درهم.

وأفادت وقائع الدعوى بأن المتهم استولى على السماعة ولم يسلّمها للجهات المختصة، واستولى عليها لنفسه، وأقر بذلك في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة.