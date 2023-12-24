حبس عاطلَين سرقا بطاريتين  

قضت محكمة الجنح في دبي بحبس عاطلين شهراً وإبعادهما عن الدولة، بعد إدانتهما بسرقة بطاريتين من شاحنة. وأفادت وقائع الدعوى بأن المتهمين احترفا سرقة بطاريات السيارات، وتوجها ليلاً إلى أحد المواقف، واختارا شاحنة تابعة لإحدى الشركات، مستغلين خلو المكان، وسرقا بطاريتين ولاذا بالفرار.

وفور الإبلاغ عن الواقعة، اتخذت شرطة دبي إجراءاتها، واستطاعت تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وبمواجهتهما بالتهم المسندة إليهما، أقرا بجريمتهما.

وأفاد سائق الشاحنة بأنه تركها في الموقف ليلاً، وحين عاد صباح اليوم التالي وحاول تشغيلها لم تستجب، وحين دقق في المحرك اكتشف اختفاء البطاريتين، فأدرك أنهما سرقتا.