حلم السفر يتبدد على باب الطائرة

أوشك شخص أن يحقق مخططه بالسفر إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، لكن تبدد حلمه حين اشتبه فيه موظف أمن الطيران في مطار دبي، وسأله عن صحة التأشيرة المثبتة في جواز سفره إلى دولة ألمانيا، فاعترف بأنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير التأشيرة، واستعملها للمغادرة، فتم إحالته إلى الجهات المختصة، ومنها إلى النيابة العامة، ثم محكمة الجنح التي قضت بحبسه شهراً مع إيقاف التنفيذ وإبعاده عن الدولة.