أروقة المحاكم

قضت محكمة الجنح في دبي بحبس شخص آسيوي شهراً مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وإبعاده عن الدولة، بعد ضبطه يمارس التسول ويستجدي المارة وسائقي المركبات بالطريق العام، وعثر بحوزته على مبلغ مالي متحصل من التسول.

وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة أقر بأنه كان يتسول من المارة، ثم توجه إلى مسجد وانتظر انتهاء الصلاة، وواصل التسول حتى ضبطته الشرطة ونقلته إلى المركز المختص، وطالب المحكمة باستعمال الرأفة معه.