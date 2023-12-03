أروقة المحاكم

أيّدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً قضت به محكمة أول درجة، بإدانة رجل وامرأة استغلّا انشغال زبونة في أحد المطاعم تركت هاتفها على طاولة الطعام، فسرقته المتهمة الأولى وسلّمته إلى المتهم الآخر قبل أن تلوذ بالفرار، وقد تم ضبطهما وإحالتهما إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بإدانتهما، وعاقبتهما بالغرامة والإبعاد.

وتفيد تفاصيل الدعوى - حسبما استقر في يقين المحكمة - بأن المتهمين قررا اتخاذ السرقة وسيلة للتكسّب، وتوجّها - يوم الواقعة ليلاً - إلى أحد المطاعم الراقية، وراقبا الزبائن هناك، واستغلاّ قيام زبونة بترك هاتفها على طاولة الطعام والتوجّه إلى دورة المياه، فاستولت عليه المتهمة الأولى.