خان موظف آسيوي يعمل مندوباً مالياً الثقة التي أولتها إياه شركته، وبدلاً من إيداع رواتب الموظفين الموكلة إليه، اختلسها وفر بها خارج الدولة، فتداركت الشركة ذلك بعد مغادرته وحررت بلاغاً بحقه، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنح التي أدانته غيابياً، وقضت بمعاقبته بالحبس ستة أشهر، وتغريمه 220 ألف درهم قيمة الأموال التي استولى عليها. وأفادت وقائع الدعوى بأن المتهم (43 عاماً) يعمل مندوباً مالياً في إحدى الشركات ويتولى استلام رواتب العاملين بشيكات، ثم يودعها في البنك كرواتب.

وأوضحت أنه في يوم الواقعة تسلّم 220 ألف درهم قيمة ثلاثة شيكات بقصد إيداعها، لكنه استولى عليها لنفسه، إضراراً بجهة العمل، ثم غادر الدولة. وذكر مسؤول في الشركة في محضر استدلال الشرطة، أن المتهم يتولى مهمة استلام الشيكات من المقر، وإيداعها في البنك كرواتب للعمال. ولم يمثل المتهم أمام المحكمة للدفاع عن نفسه. وبعد النظر في الواقعة أفادت هيئة المحكمة باطمئنانها إلى صحة الاتهام المسند إليه، الأمر الذي تتوافر معه جريمة التبديد وتتعيّن إدانته. وقضت بمعاقبته بالمبلغ الذي استولى عليه وبالحبس ستة أشهر والإبعاد عن الدولة.