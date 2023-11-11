أروقة المحاكم

عاقبت محكمة الجنايات في دبي شخصاً آسيوياً بغرامة 3000 درهم لشرائه درّاجة كهربائية «سكوتر» تبين لاحقاً أنها مسروقة. وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المتهم اشترى درّاجة كهربائية مسروقة يبلغ ثمنها 2300 درهم، من شخص لا يعرفه، ولم يسأله عن مصدرها، ولم يطلب منه الفاتورة الخاصة بها، ودفع ثمنها 800 درهم، ثم أعاد بيعها بمبلغ 950 درهماً.

وبسؤاله في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، أفاد بأنه اشترى الدراجة ولم يسأل البائع عن سند ملكيتها أو فاتورة شرائها، أو أي شيء يثبت ملكيته لها، ومن ثم قضت المحكمة بمعاقبته بغرامة 3000 درهم.