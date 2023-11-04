آسيوي يختلس 620 ألف درهم

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنح، موظفاً آسيوياً بتهمة اختلاس الأموال أو السندات المسلّمة إليه على سبيل الوكالة، إضراراً بصاحب الحق، إذ استولى على مبلغ 620 ألف درهم نقداً، وشيك بـ135 ألف درهم من شخص آسيوي آخر سلّمها إليه على سبيل الوكالة.

وبعد نظر الدعوى، قضت المحكمة بحبس المتهم شهراً وتغريمه 755 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة.

من جهته طعن المتهم على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي رفضت الطعن، وأيدت الحكم الابتدائي بإدانته، لكن عدّلت الحكم لتلغي ما قُضي به من تغريم المتهم مبلغ الشيك، وتغريمه 620 ألف درهم.