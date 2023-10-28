حريق متعمّد في حافلتين

قضت محكمة الجنايات في دبي، ببراءة أربعة آسيويين من تهمة إضرام النار عمداً في حافلتين، بوضع محارم ورقية وقطع قماش في فوهة خزان الوقود وإشعال النار فيها.

وأفادت وقائع الدعوى، بأن بلاغاً ورد عن إضرام حريق متعمد في حافلتين بأحد المواقف. وبإجراء البحث والتحري عن هوية مرتكبي الواقعة، وردت معلومات بأن أربعة محبوسين على ذمة قضايا أخرى، متورطون في الواقعة، نظراً لاستخدامهم الأسلوب الإجرامي ذاته في جريمة أخرى.

وأشارت إلى أن فريق العمل استلم المتهمين ووُجّه إليهم التهمة، وانتهى إلى أن دوافعهم لارتكاب الجريمة مردّها إلى خلافات مع صاحبي الحافلتين.