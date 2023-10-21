كاميرات المراقبة توثق السرقة.. والمتهم ينكر

وثقت كاميرات المراقبة صورة متهم بارتكاب جريمة سرقة من داخل مركبة بالتعاون مع آخر هارب، لكن بسؤاله أنكر التهمة وقال إنه فعلاً الشخص الذي يظهر في الصورة لكن لا يعلم كيف تواجد في مكان الواقعة.

وأفادت الدعوى بأن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات عن واقعة سرقة مجموعة أنابيب نحاسية قيمتها 1854 درهماً من مركبة خفيفة عائدة لإحدى الشركات، من خلال كسر الزجاج الخلفي للمركبة جهة اليمين.

وبالبحث والتحري، تم تفريغ ذاكرة كاميرا مراقبة في المكان، وشوهد المتهم يضرب النافذة بشيء ما ويكسرها، ويعبث داخلها، فضبط وأحيل إلى المحكمة التي عاقبته بالحبس والإبعاد والغرامة.