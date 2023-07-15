■ انتحال الوظائف والصفات إذ يتعمد البعض ارتداء الزي العسكري على سبيل التباهي، دون أن يقصد استغلال ذلك فما مدى قانونية ذلك؟

أ.م

■■ يلجأ البعض إلى ذلك بالفعل خصوصاً في الأماكن العامة المكتظة بالجمهور للفت الأنظار، وربما يتعمد أحدهم وضع رتبة أعلى من رتبته أو وساماً يعود إلى جهة ما دون أن يمت إليها بصلة، وهذه جريمة يعاقب عليها القانون وفق المادة (300) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 التي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم كل من ارتدى علناً بغير حق زياً رسمياً أو كسوة يخص بها القانون فئة من الناس أو ارتدى كسوة خاصة برتبة أعلى من رتبته أو حمل نيشاناً أو وساماً أو إشارة أو علامة لوظيفة أو انتحل لقباً من الألقاب الشرفية أو الرسمية أو العلمية أو الجامعية المعترف بها رسمياً أو رتبة من الرتب العسكرية أو صفة نيابية عامة، ويسري هذا الحكم كذلك إذا كان الزي أو الوسام أو غيرهما مما ذكر لدولة أجنبية.