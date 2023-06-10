لجأت امرأة إلى انتحال صفة أخرى خليجية، واستعمال بطاقة هويتها، لكن قادها حظها السيئ إلى ضبطها، نظراً لأن المرأة التي انتحلت شخصيتها مطلوبة للشرطة ومدرجة بجدول الفحص الدوري الخاص بمتعاطي المخدرات، ووجهت إليها تهمة استعمال محرر رسمي صحيح باسم شخص آخر، وأحيلت إلى محكمة الجنايات في دبي التي قضت بحبسها ثلاثة أشهر وإبعادها عن الدولة.

وتفصيلاً، بدأت الواقعة حين اشتبهت دورية أمنية تابعة لشرطة دبي في امرأة كانت تتصرف بطريقة مريبة، وترتدي الزي المميز للنساء الخليجيات، فتم استيقافها وطلب منها إثبات هويتها، فأبرزت بطاقة هوية باسم امرأة خليجية، وبالتدقيق على البطاقة كانت المفاجأة بأن المرأة صاحبة الصورة الموجودة في البطاقة مطلوبة للفحص الدوري بإمارة أخرى وفق النظام المحدد لمتعاطي المخدرات، وبسؤال المتهمة اعترفت بأن بطاقة الهوية التي عثر عليها بحوزتها لا تخصها، وأنها تستخدمها في تخليص أمورها كونها دخلت إلى الدولة بطريقة غير شرعية.

وبعد نظر الدعوى من قبل محكمة أول درجة قضت حضورياً بحبسها ثلاثة أشهر عما أسند إليها، وإبعادها عن الدولة، ومصادرة المحرر الذي ضبط بحوزتها.

من جهتها طعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة الاستئناف، مقررة أنه شابه الخطأ في تطبيق القانون بمصادرة بطاقة الهوية المضبوطة، كونها محرراً صحيحاً استولت عليه المتهمة دون علم صاحبة البطاقة، وطلبت النيابة إلغاء المصادرة.

كما طعنت المتهمة على الحكم الابتدائي وطلبت إلغاء الحكم، لكنها لم تمثل أمام المحكمة في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ومن ثم طلبت النيابة رفض الطعن الخاص بها وتأييد الحكم الابتدائي مع إلغاء المصادرة.

وبعد نظر الطعون المقدمة قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم الحبس والاستجابة لطلب النيابة العامة بإلغاء مصادرة المحرر الرسمي المضبوط.