تصادف وجود امرأة أوروبية لدى شخص مشتبه في تورطه بجرائم حيازة وترويج مخدرات في أثناء مداهمة رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي لمقر سكنه بعد الحصول على إذن قضائي، وبسؤالها اعترفت بتعاطي مخدر الكوكايين، وهو الأمر الذي أكدته عملية الفحص، فأحيلت إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح التي عاقبتها بغرامة 10 آلاف درهم.

وأفادت تفاصيل الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها بأن ثمة معلومات موثوقة وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بأن أوروبياً يتعاطى المواد المخدرة، ويحوز كمية منها لترويجها مقابل مبالغ مالية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وانتقلت مجموعة من رجال المكافحة إلى مقر سكنه،

وبوصولهم ومداهمة المكان تم القبض على المتهم وإجراء عملية التفتيش، وكانت تتواجد برفقته امرأة من الجنسية ذاتها، فتم الاشتباه بها، والتحفظ عليها.

وبسؤالها عن تعاطي المواد المخدرة اعترفت بتعاطي الكوكايين، فتم الحصول على عينة، وثبت من خلال الفحص أنها تحت تأثير التعاطي، فأحيلت إلى النيابة العامة وأقرت خلال التحقيقات بالتهمة الموجهة، كما حضرت بشخصها أمام المحكمة وجددت اعترافها، وطلب محاميها احتياطياً استعمال الرأفة معها.

وأفادت المحكمة بأن الدليل اليقيني استقام على صحة وثبوت التهمة بحق المتهمة، من خلال فحص عينة حصل عليها بطريقة سليمة وقانونية منها، بالإضافة إلى اعترافها بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة بحيازتها وتعاطيها الكوكايين، ومن ثم تطمئن المحكمة إلى ما سلف من أدلة، وترى أن أركان الجريمة المسندة إليها قد توافرت في حقها، ومن ثم قضت بإدانتها بحسب المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 وتعديلاته في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وحكمت عليها بغرامة 10 آلاف درهم بعد استعمال قسط من الرأفة معها.