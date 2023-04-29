أروقة المحاكم

استغلت امرأة آسيوية إصابتها بعاهة (بتر الرجل اليمنى) للاستجداء والتسول. وأفادت وقائع الدعوى بأن دورية تابعة للشرطة رصدت المتهمة أثناء قيامها بالتسول، وطلب المساعدة من المارة في الطريق العام.

وأقرت المتهمة في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة بالتهمة المسندة إليها، وطلبت استعمال الرأفة.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الدليل استقام على صحة التهمة، بناء على واقعة الضبط والاعتراف، لكنها رأت من أخلاقها وماضيها ما يبعث على الاعتقاد بأنها لن تعود إلى ارتكاب هذه الجريمة مجدداً، فاستعملت الرأفة معها، وقضت بحبسها شهراً مع إيقاف العقوبة لمدة ثلاث سنوات وتغريمها ألف درهم.