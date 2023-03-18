أروقة المحاكم

عثرت امرأة إفريقية على حقيبة تحتوي على 1690 يورو وجهاز تابلت وشاحن محمول، أمام محطة مترو، وبدلاً من تسليمها إلى الجهات المختصة تصرفت في المبلغ، واحتفظت بالحقيبة وبقية محتوياتها.

وأبلغ صاحب الحقيبة الشرطة، فراجعت كاميرات المراقبة، وحددت هوية المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بالواقعة، وضبطت الحقيبة التي استولت عليها في مسكنها.

وأحالتها النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنح بتهمة الاستيلاء - بنيّة التملك - على مال ضائع مملوك للغير، وانتهت المحكمة إلى إدانتها وقضت بحبسها شهراً، وغرامة 6157 درهماً، (1690 يورو) والإبعاد عن الدولة.