أروقة المحاكم

عاقبت محكمة الجنح في دبي امرأة آسيوية بغرامة مالية 5000 درهم بعد إدانتها بتعاطي مؤثرات عقلية.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي تلقت معلومات عن تعاطي امرأة تبلغ 22 عاماً مخدرات، وحيازتها كمية منها، فأجرت التحريات اللازمة للتأكد من صحة المعلومات، ثم اتخذت الإجراءات القانونية لضبطها وتفتيشها، وتفتيش مسكنها وسيارتها.

وبعد القبض عليها واقتيادها إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لفحص عينة منها، تبين أنها تحت تأثير التعاطي. وقد أقرت المتهمة بجريمتها في تحقيقات النيابة العامة، ثم أنكرتها أمام المحكمة، لكنها قضت بإدانتها وغرمتها 5000 درهم.