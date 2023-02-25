أروقة المحاكم

دفع ثلاثة أشخاص من جنسية آسيوية ثمن اعتدائهم على جارهم، بمعاقبتهم من قبل محكمة الجنح في دبي بالحبس شهراً، وتغريم كل منهم 1000 درهم، وإبعادهم عن الدولة.

وأفادت وقائع الدعوى بأن المجني عليه استيقظ على جلبة أحدثها أحد المتهمين، فخرج إليهم وطلب منهم الهدوء، إلا أنهم اعتدوا عليه بالضرب. وقال المجني عليه إنه كان موجوداً في مسكنه، واستيقظ على جلبة شديدة، واشتم رائحة سجائر، فخرج من المنزل وطلب من المتهمين خفض الصوت وعدم التدخين، لكنهم اعتدوا عليه بالعصي، وقد رصدت جريمتهم كاميرات المراقبة.