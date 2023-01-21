أروقة المحاكم

انتقم شخص آسيوي من آخر، على خلفية نزاع مالي، بتهشيم مرآتي سيارته، وزجاجها الأمامي، ومصباحيها الخلفيين.

لكن أحد الأشخاص شاهده بالصدفة، وحاول الإمساك به، فهرب من المكان. وأبلغ المجني عليه الشرطة بالواقعة، مشيراً إلى أنه فوجئ بتلفيات في سيارته نتيجة تهشيمها.

وأفاد شاهد عيان بأنه رأى المتهم يحمل حجراً، ويحطم زجاج السيارة ومصباحيها. وأحيل المتهم إلى محكمة الجنح، التي قضت بحبسه شهراً. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.