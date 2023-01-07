أروقة المحاكم

دانت محكمة الجنايات في دبي متهماً آسيوياً بتعاطي المواد المخدرة، وقضت بتغريمه 5000 درهم.

وأفادت تفاصيل الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة بأن معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، تفيد بحيازة المتهم كمية من المواد المخدرة، فصدر إذن من النيابة العامة لمداهمة شقته وسيارته، وثبت من خلال إخضاعه للفحص أنه متعاطي مؤثرين عقليين.

وأقر بارتكاب الجريمة الموجهة إليه، ومن ثم اكتملت الأدلة الثبوتية بحقه.