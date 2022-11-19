أروقة المحاكم

رصدت عناصر شرطية رجلاً وامرأة آسيويين يتسولان قرب إحدى محطات المترو في منطقة نايف، فاستوقفتهما، ليتبين أنهما زائران، قررا اتخاذ التسول وسيلة للتكسب. وعثر على 191 درهماً في حوزة الرجل، و160 درهماً لدى المرأة، حصلا عليها من المارة ومرتادي المترو خلال وقت قصير جداً.

وقالا إنهما طلبا المساعدة المالية لحاجتهما إليها، وإن المبالغ التي ضبطت بحوزتهما حصيلة التسول.

وأحيلا إلى النيابة العامة، ومنها إلى المحكمة، التي قضت بحبسهما شهراً، مع إيقاف التنفيذ وغرامة ألف درهم.