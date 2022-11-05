أروقة المحاكم

أدانت محكمة الجنايات في دبي موظفاً (خليجياً) بتهمة الاعتداء على زوجته مسبباً لها إصابات مختلفة أعجزتها عن القيام بعملها مدة لا تزيد على 20 يوماً دون أن تخلف عاهة مستديمة.

وأفادت وقائع الدعوى بأن خلافاً دب بين المتهم وزوجته حول رؤية ابنهما، وتطور إلى تهديدها بأخذ الطفل وحرمانها منه ما دفعها إلى محاولة إعادة الطفل فتطور الموقف إلى اعتدائه عليها.

وأفاد الموظف بأن أمها هي التي اعتدت عليه، ولم يفعل من جانبه شيئاً، لكن أكدت المحكمة اطمئانها إلى أدلة الثبوت وأدانته، وقضت بتغريمه 7000 درهم.