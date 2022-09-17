■ يتورط البعض في تعاطي المخدرات على سبيل الفضول، فهل يعاقب هؤلاء مثل معتادي التعاطي؟

(أ.أ) دبي

■■ إن المرسوم بقانون رقم 30 لعام 2021 تناول بشكل إنساني وتفصيلي مثل هذه الأمور، وأتاح مساحة تقديرية للمحكمة حتى تفصل بما تراه مناسباً لطبيعة الدعوى وسلوك المتهم وسجله في التعاطي.

وبحسب المادة 45 من القانون فإنه يجوز للمحكمة أن تستبدل العقوبات المنصوص عليها بحق التعاطي والتي وردت في المواد 41 و42 و43 و44 من القانون بإيداع المحكوم عليه في إحدى وحدات علاج وتأهيل المدمنين المنصوص عليها في المادة رقم 5 من هذا المرسوم بقانون، بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة عليها، على أن تقدم اللجنة إلى المحكمة تقريراً عن حالته خلال ستة أشهر أو كلما طلب منها ذلك.

ولا يجوز أن يودع بالوحدة من سبق الأمر بإيداعه فيها تنفيذاً لحكم سابق أو لم يمض على خروجه منها أكثر من ثلاث سنوات.

فيما نصت المادة 46 من القانون على أن للمحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة أن تأمر بإخراج المحكوم عليه من الوحدة في حالتين: الأولى إذا تبين من التقرير أن حالته الصحية تسمح بذلك، والثانية بناء على طلبه بعد موافقة اللجنة المشرفة.