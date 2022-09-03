■ ما هي الاشتراطات القانونية لبيع السيارات المحجوزة على ذمة قضايا جزائية؟

(س.ع) دبي

■■ المواد رقم 10،5،4،3 من القانون رقم 23 لسنة 2015 تتناول التصرف في المركبات المحجوزة في إمارة دبي من خلال «لجنة التصرف في المركبات المحجوزة» التي تتولى المعاينة وتثمين المركبات والتحقق من أنها ليست مطلوبة للحجز من قبل جهات أخرى، وتشرف على البيع بمزاد علني، التي تشمل المركبات المحجوزة، بعد مضي ثلاثة أشهر من إغلاق ملف الحادث المروري أو صدور الحكم القضائي بعد التنسيق مع النيابة العامة، ومن تاريخ حجزها.

وتتولى الشرطة إخطار مالك المركبة المحجوزة للإفراج عنها، وإخطار الدائنين حتى يتخذوا الإجراءات اللازمة لتحصيل حقهم. ولمالك المركبة الحق في استردادها قبل إتمام بيعها بالمزاد العلني، وذلك بعد سداد جميع النفقات والرسوم والغرامات المترتبة عليها.

وتودع أثمان المركبات التي يتم بيعها في حساب خاص لدى دائرة المالية على سبيل الأمانة بأسماء مالكها.

ومن ثم يحق لصاحب أي مركبة يتم حجزها استلامها مباشرة بمجرد الإفراج عنها، من الشرطة أو النيابة، أما الشخص الذي بيعت سيارته فيمكنه الرجوع إلى دائرة المالية، التي تحتفظ بثمنها في حسابها واسترداد المبلغ.