محاكم.. استشارة

المصدر: رجاء إبراهيم ■ دبي

■■ هل يجوز للحاضنة الاحتفاظ بجواز سفر المحضون؟

■ جواز السفر وثيقة شخصية، الغرض منها مباشرة الشخص لحقه في التنقل والسفر إلى الخارج بما يثبت هويته وشخصيته، وأثره عدم حرمان الشخص من الانتفاع به في الغرض الذي أعدّ من أجله إلا بموجب أمر قضائي.

والأصل أن الوليّ هو المسؤول عن حفظ وثائق الصغير وأمواله، ومنها جواز سفره، فيجب أن يكون في حوزته، إلا أنه يحق للحاضنة أن يكون لديها نسخة مصدقة من جواز سفر الصغير لتلبية متطلباته العاجلة، المدرسية والإدارية.

ولذلك ينص القانون على أن للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون، وللقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر مع الحاضنة إذا رأت تعنتاً من الولي في تسليمها الوثيقة عند الحاجة إلى السفر.

كما يحق للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد وبطاقة الهوية الشخصية والصحية للمحضون، وأي وثائق أخرى تخصه، عملاً بموجبات نص المادة (157) من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته.

• يحق للحاضنة أن يكون لديها نسخة مصدقة من جواز سفر الصغير لتلبية متطلباته العاجلة.

يقدمها المحامي/‏‏ بدر عبدالله خميس

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