أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة

قضت محكمة الجنايات في دبي ببراءة ثلاثة متهمين آسيويين من تهمة سرقة كابلات كهربائية من مستودع تابع لإحدى الشركات بمنطقة القوز الصناعية الرابعة، نظراً لعدم كفاية الأدلة التي تدينهم، خصوصاً أن الشركة المجني عليها تعرضت سابقاً لسرقة، وتم تعويضها من قبل شركة التأمين، لكنها لم تلتزم بتركيب كاميرات مراقبة لحماية المستودع.

وقال صاحب الشركة في تحقيقات النيابة إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من حارس المستودع، مفاده أن مجهولاً كسر القفل، وسرق كابلات كهربائية بـ122 ألف درهم، لافتاً إلى أن الشركة لم توفر حراسة ليلية للمستودع أو كاميرات، رغم سرقتها سابقاً بالطريقة ذاتها.

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