أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة

- باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة رجل أعمال آسيوي، ارتكب تزويراً في محررات رسمية عبارة عن طلب استخراج رخصة تجارية، وقدمها إلى مركز تسهيل بمعاونة موظفين عموميين (حسني النية)، كما ارتكب تزويراً في شهادة عدم ممانعة، ونسبها إلى صاحبة مشغل خياطة.

- أحالت النيابة العامة في دبي، زائراً آسيوياً إلى محكمة الجنايات، بتهمة جلب 38 كبسولة تحتوي على مخدر الهيروين داخل أحشائه.

وأفاد مفتش بجمارك دبي في التحقيقات بأن زميلاً له اشتبه في المتهم كونه لم يكن يحمل أي حقائب أثناء قدومه عبر مطار دبي، فطلب استيقافه وتفتيشه، فسأله عن جهة قدومه ثم اصطحبه إلى جهاز فحص الأحشاء وتبين وجود أجسام غريبة في أمعائه، لكن المتهم أنكر حيازته أي مخدرات، فاصطحبه إلى المستشفى حيث قام بإنزالها.

- وجهت النيابة العامة في دبي، إلى عامل آسيوي جناية هتك العرض طفل (ثماني سنوات) بالإكراه، وأحالته إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمته.

وأفاد شاهد من شرطة دبي بأن عم الطفل أمسك بالمتهم، وتبين أن الطفل كان يلعب بدراجته فتعطلت، فطلب من المتهم مساعدته في إصلاحها، لكنه تحرش به، ثم لاذ بالفرار، ولم يستطع الطفل مقاومته خوفاً منه، لكنه أبلغ عمه الذي ترصد للمتهم وأمسكه، وكان المتهم خائفاً ومرتبكاً وأنكر تحرشه بالطفل، مشيراً إلى أنه ضربه على منطقة حساسة من جسده دون أن يقصد إساءة.