أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة

■باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة حلاق عربي بتهمة تسهيل تعاطي المخدرات لمتهم آخر محال إلى محكمة الجنح، إذ قام بتزويده بأقراص ترامادول، بحسب تحقيقات النيابة العامة.

واعترف المتهم في التحقيقات بأنه جلب مخدر حشيش وترامادول من موطنه بغرض تعاطيه في دبي، وعثر بحوزته على قطعة من الحشيشة، بالإضافة إلى عدد من الأقراص المخدرة.

■استغل مشرف عمال وظيفته في إحدى الشركات وسرق سبائك من مادة الزنك بقيمة 13 ألفاً و200 درهم.

وقال شريك بالشركة إن مسؤولاً لديه أخبره بحدوث سرقة، فطلب منه التحقيق في الموضوع، وتوصل إلى أن أشخاصاً حضروا إلى مقر الشركة بالاتفاق مع المتهم الذي باعهم سبائك تقدر قيمتها بنحو 6000 درهم، فتم ضبطه من قبل الشرطة وعثر بحوزته على 48 قطعة أخرى تقدر قيمتها بمبلغ 13 ألفاً و200 درهم، وتم إحالته إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمته.

■ ـ أحالت النيابة العامة في دبي مهندساً ونادلاً عربيين إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاشتراك مع متهم ثالث هارب في تزوير صورة محرر رسمي عبارة عن صورة ضوئية لوثيقة عقد إيجار منسوب صدورها إلى دائرة البلدية والتخطيط بحكومة عجمان، بأن قاما بتغيير بيانات الشهادة الأصلية الصادرة بها الشهادة خلافاً للحقيقة، وقدمها المهندس المتهم إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي لاستخراج تأشيرة إقامة لابنه.