المصدر: إعداد: محمد فودة

■■قررت النيابة العامة في دبي، إحالة طالب خليجي إلى محكمة الجنايات، بتهمة إعطاء مادة مخدرة إلى فتاة، بغرض التعاطي، وبدورها أحيلت هي الأخرى إلى محكمة الجنح. وبسؤال المتهمة وهي طالبة خليجية في تحقيقات النيابة أفادت بأن المتهم منحها حبة مخدرة، بعد أن أقنعها أنها تساعد في التغلب على الأرق والنوم.

■■لم تراعِ بائعة في محل مجوهرات الأمانة الوظيفية، كما لم تردعها كاميرات المراقبة الموجودة في المكان وسرقت 50 ألف درهم من خزينة المحل. وقال صاحب المحل في تحقيقات النيابة العامة في دبي، إنه كان يحصي النقود في الخزنة، فتبين وجود نقص 50 ألف درهم، فعاد إلى كاميرات المراقبة وشاهد المتهمة وهي تفتح الخزنة وتأخذ المبالغ النقدية من داخلها وتخبئها في ملابسها، ثم خرجت، وحين واجهها بالكاميرات أقرت بأنها سرقت المبلغ وردّت 16 ألف درهم، فأبلغ عنها شرطة دبي التي أحالتها إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات.

■■باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة سائق آسيوي لقيامه بالتحرش بطفل في الثانية عشرة من عمره، كان يجلس إلى جواره، فيما كانت أمه وبقية أشقائه يجلسون في المقعد الخلفي، وذلك بأن وضع يده على رجل الطفل مرات عدة، على الرغم من محاولة الطفل الابتعاد عنه.

ولم يخبر المجني عليه أمه إلا بعد عودته إلى المنزل، فأبلغت الشرطة التي قبضت على السائق وأحالته إلى النيابة العامة، وأقر المتهم بجريمته في محضر استدلال الشرطة، ثم تراجع عنها أمام النيابة العامة.