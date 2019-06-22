أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

■ استيقظ سائق سيارة أجرة فجأة من نومه بمقر سكنه في منطقة جميرا على صوت إغلاق باب غرفته، فنهض وشاهد من زجاج الغرفة شخصين، وفي يد أحدهما هاتفه من نوع سامسونغ، واستطاع تمييزه من شاشته المكسورة، فانطلق خلفهما ولحق بهما، وأوقفهما، وطلب منهما إعادة هاتفه، فأخبراه بأنه ليس هاتفه، ووضعه الذي يحمله في بنطاله، فطلب منه إخراجه، لكنهما دفعاه ولاذا بالفرار.

وأثناء فرارهما سقط من يد أحدهما هاتفه، فالتقط المجني عليه هاتف اللص واتصل بالشرطة، التي ألقت القبض عليهما، وأحالتهما النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات.

■ باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عامل آسيوي، سرق ليلاً من سيارة متوقفة على طريق عام حقيبة سوداء، بها هاتف «آي فون» وساعة ذهبية طراز «مايكل كورس» وقرط ذهبي ونظار طبية وبطاقات بنكية عائدة لامرأة.

■ أحالت النيابة العامة في دبي عاطلاً عربياً إلى محكمة الجنايات، بتهمة هتك عرض امرأة آسيوية بالإكراه أثناء سيرها في الشارع، إذ لمس منطقة حساسة من جسدها، وشدها إليه محاولاً احتضانها، وحين قاومته صفعها على وجهها، وأنكر المتهم تعمده لمس المجني عليها، مشيراً إلى أن ذلك حدث بالمصادفة، وفوجئ بها تحاول الإمساك به، فدفعها بعيداً عنه.