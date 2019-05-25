أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة

- أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي، عضوي عصابة آسيويين متهمين بالاشتراك مع آخرين هاربين بسرقة كبلات كهربائية بقيمة 50 ألف درهم من شركة، بعد أن توجهوا ليلاً حاملين مقصاً حديدياً ومفكاً، وكسروا قفل بوابة الشركة التي كانت دون حراسة واستولوا على الكبلات وهربوا، وقبضت عليهما شرطة دبي بعد أن ارتكبا جرائم أخرى مماثلة وأقرّ المتهمان بجرائمهما. لافتين إلى أنهما باعا الكبلات المسروقة بمبلغ 12 ألف درهم.

- باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة ثلاثة متهمين من دول آسيوية سطوا على فيلا في دبي وسرقوا مصوغات ومبالغ مالية تقدر بـ500 ألف درهم، مستغلين غياب أصحابها، وكشفت تحقيقات النيابة العامة في دبي أن المتهمين زائرون حضروا إلى الدولة لتنفيذ عدد من سرقات الفلل، لكن كانت شرطة دبي لهم بالمرصاد وقبضت عليهم وأحالتهم إلى النيابة التي أحالتهم بدورها إلى محكمة الجنايات.

- لجأت امرأة مقيمة في دبي إلى شخصين ادعيا أنهما وسيطان عقاريان، بغية استئجار شقة في أحد الأبراج، وعرضا عليها صورة شهادة ملكية الشقة وعقد إيجار منسوباً إلى دائرة الأراضي والأملاك، فوثقت بهما وأعطتهما مبلغ 36 ألفاً و500 درهم دفعة إيجار، وفوجئت لاحقاً بأن المستندات التي عرضاها عليها مزورة وأن الشقة مملوكة لشخص آخر، فأبلغت شرطة دبي التي قبضت على أحدهما وأحالته إلى النيابة العامة، فيما فرّ المتهم الآخر في القضية.