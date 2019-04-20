المصدر: إعداد: محمد فودة

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عامل آسيوي، يبلغ من العمر 30 عاماً، بتهمة هتك عرض طفلة تبلغ من العمر ست سنوات ونصف السنة بالإكراه، داخل مصعد بمقر سكنها.

وأفادت المجني عليها، في تحقيقات النيابة العامة، بأن المتهم أخذها إلى المصعد في مناسبتين مختلفتين، وأنها أخبرت والدها بذلك، وطلبت منه عدم السماح للمتهم بالحضور إلى منزلهم، كونه يعمل في تنظيفه.

وقال والد المجني عليها إن ابنته طلبت منه النوم بقربه وكانت خائفة للغاية، وأخبرته بأنها لا ترغب في حضور المتهم إلى منزلهم لتنظيفه، كونه كان يصر على أخذها إلى المصعد أثناء لعبها مع قريناتها من أبناء الجيران، ويرتكب سلوكيات غير لائقة.

وأشار إلى أنه تأكد من أقوال ابنته عن طريق كاميرات المراقبة الخاصة بسكنهم، إذ شاهد المتهم يحضن ابنته أثناء لعبها مع الأطفال، ويطلب منها مرافقته في المصعد، وأطلع الأب النيابة العامة على فيديو على هاتفه المتحرك يوثق هذه التصرفات، لافتاً إلى أنه واجه المتهم بما شاهده في كاميرات التصوير، ورد عليه بأنه كان يفعل ذلك على سبيل المزاح، وطلب منه العفو والسماح.

وأفاد شاهد من شرطة دبي بأنه انتقل مع زميله إلى مقر سكن والد المجني عليها، واستمع إلى أقواله، ثم سأل المتهم، وأفاد الأخير بأنه فعل ذلك على سبيل المزاح مع الطفلة، لكنه شاهد تصوير كاميرات المراقبة، ورأى المتهم يصطحبها رغماً عنها إلى داخل المصعد الكهربائي، من بين الأطفال الذين يلعبون معها.

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