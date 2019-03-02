أروقة المحاكم

المصدر: إعداد : محمد فودة

■باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة زائرين إفريقيين، سرقا شخصاً بالإكراه بعد الاعتداء عليه في طريق عام. وأفاد المجني عليه بأنه كان متجهاً إلى مسكنه في منطقة نايف، وأثناء سيره على الرصيف فوجئ بشخص يدفعه نحو الجدار بقوة، فصرخ عليه، لكنه كان يتصرف بطريقة غريبة ويرقص، ثم رأى شخصين لهما الملامح ذاتها، وأخبراه بأن الشخص الذي دفعه مجنون، فغادرهم وأكمل طريقه.

وأضاف أنه حين وصل إلى متجر قريب فوجئ باختفاء حافظة نقوده، فعاد إلى المكان الذي حدثت فيه الواقعة، ولجأ إلى كاميرات المراقبة بفندق قريب، وشاهد الواقعة كاملة، فأبلغ الشرطة، التي قبضت على اثنين من المتهمين، وأحالتهما النيابة العامة إلى محكمة الجنايات.

■ قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس مندوب مبيعات ستة أشهر، بتهمة طعن زميله في العمل.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم ارتكب جريمته بدافع الانتقام من زميله، بحسب أقواله التي أدلى بها خلال التحقيقات بأن المجني عليه أهانه.

■أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات زائراً آسيوياً، يبلغ من العمر 52 عاماً، بتهمة حيازة ثماني لفافات من مخدر الماريغوانا، أخفاها داخل ملابس وضعها في حقيبة سفر أثناء قدومه إلى الدولة عبر مطار دبي.

ومن المفارقة أن الحقيبة فقدت أثناء قدومه، وفور وصولها اشتبه فيها مفتشو الجمارك، وحددوا صاحبها، بعد أن عثروا على المخدرات بداخلها، وتم القبض عليه وتسليمه إلى الجهات المعنية.