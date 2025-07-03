أكثر من 47 ألف مهمة إسعافية نفذها الإسعاف الوطني خلال النصف الأول من 2025

‏أعلنت قيادة الحرس الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة أن الإسعاف الوطني نفذ أكثر من 47 ألف مهمة إسعافية خلال النصف الأول من عام 2025، مواصلًا دوره الحيوي ضمن منظومة الاستجابة والرعاية الصحية الطارئة على مستوى الدولة.

‏ووفقًا للإحصائيات الرسمية، استجابت الفرق الإسعافية لـ 47,269 حالة طارئة في الإمارات الشمالية، شملت حوادث مرورية، وحالات طبية، وإصابات متنوعة. وقدمت الفرق الإسعافية الرعاية الفورية والخدمات العلاجية في موقع البلاغ لأكثر من 19,400 حالة، فيما نُقل أكثر من 27,800 شخص إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية المتخصصة.

‏ويواصل الإسعاف الوطني تقديم خدماته الحيوية على مدار الساعة عبر رقم الطوارئ 998، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز سلامة المجتمع، والمساهمة في رفع كفاءة منظومة الاستجابة الوطنية للطوارئ.