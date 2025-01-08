شرطة الشارقة تطلق مبادرة «تمهل» لحماية كبار السن خلال التنقل

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية، مبادرة توعوية مرورية تحت شعار «تمهل»، لتعزيز سلامة كبار السن أثناء تنقلاتهم لضمان وصولهم بأمان.

وتضمنت المبادرة توزيع لاصق خاص يحمل عبارة «تمهل»، وشعاراً توضيحياً لتنبيه السائقين إلى وجود كبير سن داخل السيارة، لمراعاة قيادته وعدم إرباكه، ومساعدته على الطريق حال احتاج الأمر، وتشجيعه على القيادة الآمنة، وشهد اللقاء الذي أُقيم بنادي الأصالة بدائرة الخدمات الاجتماعية توزيع أكثر من 200 لاصق، وقال مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، العقيد محمد علاي: «الحملة تهدف إلى تعزيز الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع، والتركيز على الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجاً للرعاية، وفي مقدمتهم كبار السن»، وأوضح أن اللاصق يهدف إلى تنبيه السائقين لوجود كبير سن داخل المركبة، ما يسهم في تعزيز الوعي المروري، وترسيخ ممارسات القيادة الآمنة، بما يحقق بيئة مرورية أكثر أماناً على الطرق.