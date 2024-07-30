6179 مخالفة تجاوز من «كتف الطريق» خلال 2023

حررت إدارات المرور على مستوى الدولة 6179 مخالفة بحق سائقين بسبب التجاوز من ناحية كتف الطريق، العام الماضي، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية حول الحوادث وفق نوع المخالفة.

وأشارت توجيهات إدارات المرور إلى أن كتف الطريق يُستخدم لثلاثة أنواع من المركبات هي: سيارات الشرطة والإسعاف والدفاع المدني، من أجل تسهيل وصولها إلى مواقع الحوادث، فيما يسمح للمركبات العادية باستخدامه في الحالات الطارئة فقط، واستخدام مخرج آمن.

وشددت وزارة الداخلية من عقوبة مخالفة التجاوز من ناحية كتف الطريق في قانون السير والمرور الاتحادي، إذ رفعت غرامة هذه المخالفة من 600 درهم إلى 1000 درهم، مع تسجيل ست نقاط مرورية على السائقين المخالفين.

وأعلنت في 2019 عن تعديل مخالفة «عدم إعطاء أفضلية وأولوية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية» الواردة في قانون السير والمرور الاتحادي لتصبح قيمتها المادية 3000 درهم مع حجز المركبة 30 يوماً وست نقاط مرورية.

وأكدت حرصها على تعزيز سلامة وأمن الطريق واتخاذ كل الإجراءات والوسائل لضمان ذلك، داعية مستخدمي الطريق إلى أن يكونوا شركاء فاعلين في جهود الوزارة من خلال تحليهم بالمسؤولية واستعدادهم الدائم لإفساح الطريق وإعطاء الأولوية لمركبات الطوارئ والالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة عند مرورها لضمان عدم تأخير وصولها لمواقع الحوادث من خلال إفساح الطريق لهذه المركبات، وإعطاء الأولوية لها وعدم عرقلتها أو تأخيرها.

من جانبها، حذرت شرطة أبوظبي، ضمن حملتها التوعوية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مخالفات بعض السائقين بتجاوز كتف الطريق، إذ نبهت إلى أن هذه السلوكيات تتسبب في تعطيل وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين أثناء الحوادث، موضحة أن كتف الطريق هو المسرب الذي يكون بعد الخط الأصفر أو الأبيض المتصل على جانبي الطريق.

ودعت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة الالتزام بعدم استخدام كتف الطريق إلا في حالات الطوارئ، إذ تستخدمه مركبات الشرطة والإسعاف والدفاع المدني وصولاً لمواقع الحوادث.

وأوضحت أن استخدام «كتف الطريق» لغير هذا الغرض يؤدي إلى تأخير وصول المساعدة وتعريض حياة مستخدمي الطريق وسلامتهم للخطر، خصوصاً في الحالات الطارئة.

ونبهت إلى أن استخدام كتف الطريق يكون في الحالة الطارئة، وعلى السائقين استخدام أقرب مخرج آمن، إذ إن استخدامه لغير هذا الغرض يؤدي إلى تأخير وصول المساعدة.

وبثت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة «لكم التعليق»، مقاطع فيديو حقيقية لمخالفة التجاوز من كتف الطريق، داعية السائقين إلى عدم استخدام كتف الطريق إلا في حالة الضرورة، وعلى السائقين استخدام أقرب مخرج آمن.

وناشدت قائدي المركبات عدم التجاوز أو الوقوف على كتف الطريق حتى لا يؤدي ذلك إلى وقوع حوادث، وضرورة تقدير أهمية العمل الإنساني الذي تقوم به سيارات الإسعاف والتدخل السريع، وضرورة التعاون من خلال فتح الطريق لتوفير مسارات سريعة، لإنجاح مساعيهم في تقديم الخدمات الإنسانية.

كما دعت شرطة أبوظبي السائقين ضمن حملاتها التوعوية إلى أهمية الاستعداد الدائم لإفساح الطريق والالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة عند مرور مركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية، لضمان عدم تأخير وصولها لمواقع الحوادث، مؤكدة أهمية إفساح الطريق لهذه المركبات وإعطاء الأولوية لها، وعدم عرقلة حركتها أو تأخيرها.

. «الداخلية»: كتف الطريق يُستخدم لثلاثة أنواع من المركبات هي: سيارات الشرطة والإسعاف والدفاع المدني.